Altın fiyatları füze gibi uçuşa geçti! O rakamı duyan kuyumcuya koşa koşa gidiyor

Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların ve kamuoyunun merakını uyandırdı. Yatırımcılar için çok önemli bir liman olan altının, güvenli bir yatırım aracı şeklindeki seyri devam etmekte.

Türkiye'de ekonomik belirsizlik ve kur dalgalanmaları altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 25 Temmuz 2023 Salı gününe ait altın fiyatları:

Gram Altın: 1.700,89 TL - 1.701,33 TL

Altın/Ons: 1.961,02 - 1.962,86 Dolar

Çeyrek Altın: 2.720,16 TL - 2.780,20 TL

Cumhuriyet Altını: 10.886 TL - 11.093 TL

Ziynet Altın: 10.880,23 TL - 11.086,38 TL

14 Ayar Bilezik Gramı: 951,28 TL - 1.132,32 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: 1.559,15 TL - 1.651,42 TL





Altın fiyatı, dolar hareketlerinden yükselen faiz oranlarına kadar pek çok faktörden etkilenebiliyor. Her şeyden önce küresel ve aynı zamanda ekonomik gelişmeler altın piyasasında yükseliş trendine neden oluyor. Yatırımcılar altın fiyatını yakından takip ederken güncel verileri değerlendirip uygun yatırım prosedürlerini uyguluyorlar.

Altın, uzun vadede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için güvenli varlık olarak kabul edilir. Ancak, yatırım yapmadan önce fiyat dalgalanmalarını dikkate almak önemlidir. Altın fiyatları, piyasadaki belirsizlikler ile birlikte döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle ani dalgalanmalar gösterebilmektedir. Bu nedenle yatırımcıların mevcut altın fiyatına göre uygun bir yatırım stratejisi oluşturarak daha agresif bir adım atması gerekiyor.