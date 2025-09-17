Altın Fiyatları: Gram 4.884 TL, Çeyrek 8.181 TL — Fed Kararı İzleniyor

Altının gramı 4.884 TL, çeyrek 8.181 TL, Cumhuriyet 32.973 TL; ons 3.678 USD. Fed kararları ve Powell açıklamaları piyasanın odağında.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:34
Altın Fiyatları: Gram 4.884 TL, Çeyrek 8.181 TL — Fed Kararı İzleniyor

Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 884 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 892 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasa fiyatları

Çeyrek altın 8 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 973 liradan satılıyor.

Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 bin 678 dolardan işlem görüyor.

Fed kararı ve beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed)'ın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunurken, karar sonrasında bankanın politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın yatırımcıların odağında bulunduğunu; üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

Gündem ve teknik seviyeler

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Yatay Başladı: BIST 100 11.186,27'de
2
MIHAS 2025: Helal Mükemmelliğin Zirvesi Kuala Lumpur'da
3
Altın Fiyatları: Gram 4.884 TL, Çeyrek 8.181 TL — Fed Kararı İzleniyor
4
Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,0170, Avro 47,6050
5
Dolar/TL 41,2930'da: Fed Kararları ve Powell'ın Açıklamaları Piyasayı Etkiliyor
6
Brent petrol 68,10 dolara geriledi: Fed beklentisi ve OPEC+ arzı baskısı
7
VİOP: Ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yatay başladı

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi