DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

Altın Fiyatları: Gram 4 bin 442 TL — Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 120

Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor. Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 120. Powell'ın güvercin açıklamaları Fed'in Eylül indirimi beklentilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:18
Altın Fiyatları: Gram 4 bin 442 TL — Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 120

Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 442 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta gram altın 4 bin 440 lira ile önceki kapanışın yüzde 1 üzerine çıkmıştı. Haftanın ilk işlem gününde ise saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 442 lira düzeyinde bulunuyor.

Diğer metallerde ise çeyrek altın 7 bin 310 lira, Cumhuriyet altını 29 bin 120 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

Ons ve küresel fiyatlamalar

Altının onsu güne düşüşle başladı ve şu anda 3 bin 370 dolar seviyesinde, yüzde 0,1 azalış kaydediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası piyasada Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisi güçlendi. Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasının ardından eylül ayında olası bir indirime yönelik iyimserlikler arttı.

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

Piyasa takibi ve teknik seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini kaydediyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 330 dolar seviyesini destek, 3 bin 380 dolar seviyesini ise direnç olarak izliyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekaydınlar: Bursa'dan 22 Ülkeye Minibüs İhracatı ve 'Sambus' Elektrikli Hedefi
2
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı
3
TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1
4
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
5
Avrupa Borsaları Jeopolitik Endişelerle Haftaya Negatif Başladı
6
Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı
7
Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası