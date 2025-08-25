Altın Fiyatları: Gram 4 bin 442 TL — Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 120

Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 442 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta gram altın 4 bin 440 lira ile önceki kapanışın yüzde 1 üzerine çıkmıştı. Haftanın ilk işlem gününde ise saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 442 lira düzeyinde bulunuyor.

Diğer metallerde ise çeyrek altın 7 bin 310 lira, Cumhuriyet altını 29 bin 120 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

Ons ve küresel fiyatlamalar

Altının onsu güne düşüşle başladı ve şu anda 3 bin 370 dolar seviyesinde, yüzde 0,1 azalış kaydediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası piyasada Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisi güçlendi. Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasının ardından eylül ayında olası bir indirime yönelik iyimserlikler arttı.

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

Piyasa takibi ve teknik seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini kaydediyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 330 dolar seviyesini destek, 3 bin 380 dolar seviyesini ise direnç olarak izliyorlar.