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Altın Fiyatları Güncel Veriler

Altının gram fiyatı 3 bin 24 lira seviyelerinde seyrediyor, çeyrek altın 5 bin 120 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:54
Altın Fiyatları Güncel Veriler

Altın Fiyatları Bugün

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir başlangıç yaparak 3 bin 24 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz Haftanın Özeti

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altın, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 20 lira olarak tamamladı. Hafta başlangıcında saat 09.35 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira olarak güncellenmiştir.

Diğer Altın Türleri

Bu dakikalarda çeyrek altın 5 bin 120 lira ve Cumhuriyet altını 20 bin 380 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons Fiyatındaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolar seviyesinde işlem görmekte.

Gelecek Beklentileri

Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını öngörüyor. Para piyasalarında, Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceği bekleniyor.

Önemli Verilere Dikkat

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edileceğini, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2 bin 760 dolar seviyesi direnç, 2 bin 720 dolar seviyesi ise destek konumunda değerlendirilmekte.

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