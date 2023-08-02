Altın fiyatları o tarihte zirve yapacak! Rakamı duyan altın almaya koşacak

2023 yılının başında gösterdiği yükselişle yatırımcısını sevindiren altın, uzmanlar tarafından gelecekte tavan yapabileceği konusunda uyarılıyor. Altın yatırımcıları, altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. 2023 yılının son çeyreğinde altın sert bir düşüş yaşamış olsa da daha sonra tekrar yükselişe geçerek gram altın 1700 TL bandına kadar çıkmış durumda.





Geçmiş yıldan beri altın tutan kişiler, bu durumdan oldukça memnunlar. Ancak gelecekteki altın fiyatları hala belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, altın ve gümüş gibi değerli metallerin hala güvenli liman olarak görülebileceğini belirtiyor ve altın fiyatlarının gelecek dönemlerde uluslararası piyasalarda bir değer kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla altın yatırımı yapmak mantıklı olabilir. Altının yavaş yükselmesinin sebebi olarak Amerika'nın uyguladığı politikalar gösteriliyor ve bu durum, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini önemli ölçüde etkileyebilecek bir faktör olarak görülüyor.