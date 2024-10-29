Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 2.770 Doları Geçti

Altının Ons Fiyatında Tarihi Artış

Orta Doğu'da süregelen gerginlik ve 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler, altın fiyatlarını etkileyerek ons fiyatının ilk kez 2.770 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, altının rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.

Güvenli Liman Arayışı Devam Ediyor

Jeopolitik risklerin artması ve dünya genelinde faiz oranlarının düşürülmesi ile birlikte, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Yılın başında 2.065 dolardan işlem gören altının ons fiyatı, bu yıl yaklaşık %34 değer kazanarak, 45 yılın en iyi performansına imza atabilir.

Jeopolitik Riskler ve Para Politikası

İsrail'in saldırıları neticesinde Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, merkez bankalarının iki yıldır uyguladığı sıkı para politikasından kademeli geri adım atması da dikkat çekiyor.

Piyasalardaki Gelişmeler

Altında yaşanan bu yükseliş, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıyasıya süren başkanlık yarışı, siyasi belirsizlikleri artırarak yatırımcıların algısını etkiliyor.

Son Durum

TSİ 17.30 itibarıyla altının ons fiyatı, önceki kapanışın yaklaşık %1 üzerinde 2.769 dolar seviyesinde işlem görmekte.