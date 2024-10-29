DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,02 0,17%
ALTIN
3.046,97 -0,8%
BITCOIN
2.461.293,06 -3,2%

Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 2.770 Doları Geçti

Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD seçim belirsizliği ile 2.770 dolar seviyesini aştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:45
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 2.770 Doları Geçti

Altının Ons Fiyatında Tarihi Artış

Orta Doğu'da süregelen gerginlik ve 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler, altın fiyatlarını etkileyerek ons fiyatının ilk kez 2.770 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, altının rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.

Güvenli Liman Arayışı Devam Ediyor

Jeopolitik risklerin artması ve dünya genelinde faiz oranlarının düşürülmesi ile birlikte, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Yılın başında 2.065 dolardan işlem gören altının ons fiyatı, bu yıl yaklaşık %34 değer kazanarak, 45 yılın en iyi performansına imza atabilir.

Jeopolitik Riskler ve Para Politikası

İsrail'in saldırıları neticesinde Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, merkez bankalarının iki yıldır uyguladığı sıkı para politikasından kademeli geri adım atması da dikkat çekiyor.

Piyasalardaki Gelişmeler

Altında yaşanan bu yükseliş, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıyasıya süren başkanlık yarışı, siyasi belirsizlikleri artırarak yatırımcıların algısını etkiliyor.

Son Durum

TSİ 17.30 itibarıyla altının ons fiyatı, önceki kapanışın yaklaşık %1 üzerinde 2.769 dolar seviyesinde işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekim 2023'te ABD Tüketici Güveni Yükseldi
2
Bakan Şimşek Suudi Arabistan Temaslarını Değerlendirdi
3
Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!
4
Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek
5
Bankalarda promosyon yarışı kızıştı! 10.000-11.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat
6
Cumhuriyet Zirvesi'nde Genç İş İnsanları Buluştu
7
Balkan Rekabet Otoriteleri İstanbul'da Toplanıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek