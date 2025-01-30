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Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 2,798 Dolar Seviyesi Aşıldı

Zayıf dolar ve ABD borçları endişeleri, altın ons fiyatını 2,798 dolara çıkararak yeni bir rekora taşıdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:29
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 2,798 Dolar Seviyesi Aşıldı

Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor

Son günlerde zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişeler, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. Bugün, altının ons fiyatı 2,798 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Güvenli Liman Olarak Altın

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi planları ile ilgili belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Güvenli liman varlığı olarak görülen altın, jeopolitik riskler, ekonomik durgunluk endişeleri ve dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine yönelik değerlendirmelerin etkisiyle değer kazanmayı sürdürüyor.

Yeni yılın ilk gününe 2,620 dolardan başlayan altın, yıl başından bu yana yaklaşık 180 dolar değer kazandı. Ekim 2024'teki 2,790 dolarlık rekoru da geride bırakan altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, Trump yönetiminin politikalarının da altın fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle Trump'ın son siyasi kararlarının, ABD'de enflasyon ve ulusal borcun artacağı endişelerine yol açtığını vurguluyorlar.

Bazı ekonomistler ise Trump'ın gümrük tarifelerinin uzun vadede daha yüksek fiyatlara ve daha düşük ekonomik büyümeye neden olacağını savunuyor. Ayrıca, son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen çalkantının güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığı kaydediliyor.

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