Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 2 Milyon 693 Bin Lira

Altın Piyasasında Yeni Zirve

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 693 bin lira ile yeni bir rekor kırdı. Gün içerisinde en düşük 2 milyon 688 bin lira ve en yüksek 2 milyon 693 bin lira seviyeleri görüldü. Önceki kapanış fiyatı ise 2 milyon 610 bin lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Miktar

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyar 325 milyon 672 bin 898 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 877,59 kilogram oldu. Tüm metal piyasasındaki işlem hacmi ise 2 milyar 485 milyon 665 bin 114,62 lira düzeyine ulaştı.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve AgaBullion Kıymetli Madenler yer aldı.

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