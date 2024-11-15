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Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 2 Milyon 980 Bin Lira

Standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 980 bin liraya yükselerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:05
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 2 Milyon 980 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Önemli Artış

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 980 bin lira seviyesine yükseldi. Dün günü 2 milyon 960 bin liradan kapanan altın, bu gün boyunca yüzde 0,7 artış gösterdi.

Gün İçi İşlem Verileri

Günün en düşük fiyatı 2 milyon 835 bin lira, en yüksek fiyatı ise 3 milyon lira olarak kaydedildi. Ayrıca, toplam işlem hacmi 4 milyar 122 milyon 537 bin 981,87 lira olurken, işleme konu olan miktar 1.424,25 kilogram olarak gerçekleşti.

Diğer İşlem Verileri

Bugünkü altın işlemlerinde öne çıkan kurumlar arasında Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı. İşlemlere dair detaylar şu şekilde:

  • Önceki Kapanış: 2.960.000 TL - 2.541,00 Dolar/Ons
  • En Düşük: 2.835.000 TL - 2.545,00 Dolar/Ons
  • En Yüksek: 3.000.000 TL - 2.700,00 Dolar/Ons
  • Kapanış: 2.980.000 TL - 2.692,70 Dolar/Ons
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.860.656,13 TL - 2.651,98 Dolar/Ons
  • Total İşlem Hacmi: 4.122.537.981,87 TL
  • Total İşlem Miktarı: 1.424,25 Kg
  • Total İşlem Adedi: 66

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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