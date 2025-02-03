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Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin liraya yükseldi. Haftanın ilk işlem günü kapanış verileri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:49
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi

Altın Piyasasında Yeni Zirve: 3 Milyon 242 Bin Lira

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 242 bin liraya ulaştı.

Piyasa Hareketleri

Altın piyasasında, gün içinde en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 243 bin lira seviyeleri görüldü. Altının kilogram fiyatı, gün sonunda %1,2'lik bir artış ile 3 milyon 242 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Cuma günü ise standart altın, haftayı 3 milyon 205 bin lira seviyesinden kapatmıştı.

İşlem Hacimleri ve Kurumlar

KMKTP'deki toplam işlem hacmi 2 milyar 791 milyon 675 bin 462,65 lira oldu. İşlem miktarı ise 866,65 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 809 milyon 791 bin 418,80 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası yer aldı.

Günlük İşlem Verileri

Bugün yapılan işlemlere ilişkin veriler ise şöyle:

  • Önceki Kapanış: 3.205.000,00 TL / 2.802,00 Dolar
  • En Düşük: 3.219.000,00 TL / 2.770,00 Dolar
  • En Yüksek: 3.243.000,00 TL / 2.800,00 Dolar
  • Kapanış: 3.242.000,00 TL / 2.800,00 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.233.711,83 TL / 2.792,88 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.791.675.462,65
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 866,65
  • Toplam İşlem Adedi: 40

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