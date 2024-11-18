Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: Kilogram 3 Milyon 23 Bini Geçti

Altın Kilogram Fiyatında Yükseliş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya çıktı. Bugünkü işlemler sonucu altın fiyatları, en düşük 2 milyon 856 bin lira ve en yüksek 3 milyon 26 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda fiyat, yüzde 1,4 artışla 3 milyon 23 bin lira olarak belirlendi. Cuma günü ise kilogram fiyatı 2 milyon 980 bin lira seviyesindeydi.

İşlem Hacmi ve Piyasa Verileri

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 13 milyar 31 milyon 169 bin 834,57 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 4.505,48 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 303 milyon 194 bin 789,53 lira düzeyinde oldu.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank ve Vakıf Katılım yer aldı.

İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekilde:

Önceki Kapanış: 2.980.000 TL / 2.692,70 Dolar

2.980.000 TL / 2.692,70 Dolar En Düşük: 2.856.000 TL / 2.543,00 Dolar

2.856.000 TL / 2.543,00 Dolar En Yüksek: 3.026.000 TL / 2.725,00 Dolar

3.026.000 TL / 2.725,00 Dolar Kapanış: 3.023.000 TL / 2.725,00 Dolar

3.023.000 TL / 2.725,00 Dolar Ağırlıklı Ortalama: 2.882.933,45 TL / 2.626,85 Dolar

2.882.933,45 TL / 2.626,85 Dolar Toplam İşlem Hacmi (TL): 13.031.169.834,57

13.031.169.834,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 4.505,48

4.505,48 Toplam İşlem Adedi: 85

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.