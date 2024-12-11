Altın Fiyatları Tarih Yazıyor: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 46 Bin Liraya Ulaştı

Altın Kilogram Fiyatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 46 bin liraya yükseldi. Bugün, altın fiyatları en düşük 3 milyon lira seviyesini görürken, gün sonunda %0,7 artış ile 3 milyon 46 bin lira oldu. Dün ise kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin lira olarak kapanmıştı.

İşlem Hacimlerinde Büyük Artış

KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 10 milyar 629 milyon 841 bin 515,17 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 3.507,47 kilogram olarak kaydedildi. Diğer metallerde de toplam işlem hacmi 10 milyar 631 milyon 616 bin 337,67 lira düzeyine ulaştı.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, QNB Finansbank ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

Aşağıda, gün içerisindeki işlem verileri özetlenmiştir: