Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Vergisi Tehditleriyle Rekor Kırdı

Altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2,946.85 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükselişin ardında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine yönelik tehditleri yatıyor. Ticaret savaşının gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesine sebep oldu.

Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlik

Altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlikler ve ekonomik durgunluk kaygılarının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Trump'ın yeni gümrük vergileriyle ilgili tehdidi, yatırımcıların endişelerini arttırmış durumda. Bugün itibarıyla, altının ons fiyatı 2,946.85 dolara çıkarken, yılın başında yaklaşık 2,620 dolardan işlem görüyordu. Yıl başından bu yana yaklaşık 328 dolar değer kazanarak 9 kez rekor yeniledi.

Merkez bankalarından gelen talep

Analistler, Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına dair endişelerin arttığını belirtiyor. Ayrıca, Çin Merkez Bankası gibi merkez bankalarından gelen talebin de altın fiyatlarını destekleyen önemli bir faktör olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırması, altın fiyatlarının yükselmesini sağlamıştı.

Trump'ın gümrük politikası

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladıktan sonra, otomobil ithalatına da aynı oranda gümrük vergisi uygulanmasıyla tehdit etmişti. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikleri derinleştirirken, altına olan talebi artırmaya devam ediyor.