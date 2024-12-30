Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram 2.972 Lira, Çeyrek 4.930 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın fiyatları, haftayayükselişlebaşlayarak önemli seviyelere ulaştı. Şu an gram altın 2.972 lira, çeyrek altın 4.930 lira ve cumhuriyet altını 19.630 lira üzerinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz Hafta Yaşanan Değişimler

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2.957 liradan tamamlamıştı. Ancak haftanın ilk işlem gününde saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2.972 lira seviyesine yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Altının ons fiyatı şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.619 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle giriş yapılırken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralmasıyla birlikte yeni dönem belirsizlikleri yatırımcıların fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Yatırımcıların Beklentileri

Özellikle ABD'de enflasyon ile nasıl mücadele edileceği konusunda izlenecek politikalar yatırımcılar için endişe kaynağı oluyor. Analistler, yıl boyunca sadece bir faiz indirimi beklentisi olduğunu, ancak buna karşılık tahminlerin 2025 yılı sonuna kadar yeni bir faiz indirimi olabilir yönünde olduğunu aktarıyor.

Gözler Yurt Dışı Veri Gündeminde

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, ancak yurt dışında ABD'deki bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.600 dolar seviyesinin destek, 2.650 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.