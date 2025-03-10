Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram 3,421 TL

Altının gramı 3,421 TL, çeyrek altın 5,690 TL, Cumhuriyet altını ise 22,670 TL'den işlem görüyor. Uluslararası gelişmeler etkili.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:47
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram 3,421 TL

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3,421 liradan işlem görüyor. Cuma günü, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3,410 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,421 lira seviyesine ulaştı. Aynı zamanda çeyrek altın 5,690 liradan, Cumhuriyet altını ise 22,670 liradan satılıyor.

Uluslararası Piyasalar ve Ekonomik Gelişmeler

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2,914 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının, ticaret savaşlarını derinleştirerek dünya ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceğine dair endişeler, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözle bakıldığı belirtiliyor. Yıl boyunca toplamda üç faiz indirimine gidileceği tahmin ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise 103,9 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ticaret savaşlarının derinleşmesi korkuları ve zayıflayan dolar endeksinin etkisiyle güvenli liman varlıklarına olan talebin arttığını belirtiyor. Günün ilerleyen saatlerinde yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceği öngörülüyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2,930 dolar seviyesi direnç, 2,900 dolar seviyesi ise destek konumunda belirtiliyor.

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