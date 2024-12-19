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Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 2.946 Lira

Altının gram fiyatı 2.946 liradan işlem görmekte, çeyrek altın 4.910 lira, cumhuriyet altını ise 19.580 lira.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:29
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 2.946 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2.946 liradan satılmakta. Dün oynak bir seyir izleyen altının gram fiyatı, ons fiyatındaki düşüşle birlikte günü 1,8 azalışla 2.921 lira seviyesinde kapatmıştı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla altının gramı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artış göstererek 2.946 lira seviyesinde işlem görmekte. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.910 lira, cumhuriyet altını ise 19.580 lira olarak satılıyor.

Öte yandan, altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası (Fed) politika kararı sonrası 2.583 dolarla son bir ayın en düşük seviyesini gördü. İlk işlemlerına yüzde 0,8 artışla 2.614 dolardan işlem görmeye başladı.

Küresel piyasalarda, Fed'in politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan düşürmesine karşın, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri dikkat çekiyor. Bugün ise ABD'de açıklanacak büyüme verileri merakla bekleniyor.

Fed, federal fon oranı tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltmişken, 2025 yılı için faiz indirimlerini yavaşlatma sinyalleri verildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecekteki faiz indirimlerini daha temkinli bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti. Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın bir ya da iki yıl daha sürebileceğini ancak bu konudaki ilerlemelerinden emin olduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatı üzerinde baskı yarattığını vurgulayarak, bugün altının ons fiyatının tepki alımlarıyla yeniden 2.600 dolar'ın üzerine çıktığını belirtti.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de büyüme gibi yoğun bir veri gündemi takip edilecektir. Teknik analizlerde altının ons fiyatında 2.650 dolar seviyesinin direnç, 2.590 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade edilmektedir.

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