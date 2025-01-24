Altın Fiyatları Yükselişle Başladı: Gram 3.183 Lira, Çeyrek 5.200 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 3.183 lira seviyesinden işlem görüyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, dün ons fiyatındaki düşüşün ardından değer kaybı yaşamış ve 3.154 lira ile günü tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Bugün saat 10.15 itibarıyla çeyrek altın 5.200 lira, Cumhuriyet altını ise 20.740 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 oranında artış göstererek 2.773 dolar seviyesinde işlem görmekte.

Ekonomik Gelişmeler Etkili Oluyor

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı açıklamalar pozitif bir seyir izlenmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin azalması gerektiğini vurgulayan Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajını verdi.

Piyasalara Yön Veren Gelişmeler

Analistler, Trump'ın faizler konusundaki ifadelerinin piyasalarda önemli etkiler yarattığını belirtirken, düşük petrol fiyatlarının ve politika faizinin imalat sanayi üzerindeki olumlu etkilerini vurguladılar.

Ancak, Trump'ın ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizlikler, enflasyonist baskıları artırabilir ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatabilir. Bu durum, önemli bir risk olarak öne çıkıyor.

Piyasa Takvimi ve Teknik Analiz

Günün ilerleyen saatlerinde yurt içindeki veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelindeki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecektir.

Teknik açıdan, altının ons fiyatı için 2.790 dolar direnci ve 2.750 dolar desteği öne çıkmakta.