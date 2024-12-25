Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2967 Lira, Çeyrek 4940 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2967 liradan işlem görüyor. Önceki gün ondaki artışa paralel olarak değer kazanan altın, günü 0,2lik bir artışla 2960 liradan kapatmıştı.

Fiyatlar ve Piyasa Durumu

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 2967 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4940 lira, cumhuriyet altını ise 19670 liradan satılıyor.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda yılın son haftasında birçok yerde Noel tatili nedeniyle işlemler yapılmamaktadır. Açık olan borsalarda ise likiditenin oldukça düşük olduğu gözlemleniyor. Analistler, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu vurguladı.