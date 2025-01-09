Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3.031 Lira, Çeyrek 5.010 Lira

Altının gram fiyatı 3.031 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5.010 lira, Cumhuriyet altını ise 19.970 liradan satılmakta.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:29
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3.031 Lira, Çeyrek 5.010 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.031 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışın ardından yüzde 0,5 artışla 3.027 lira seviyesinde günü tamamlayan altın, yeni güne %0,1 artışla başlamış durumda.

Aynı zamanda çeyrek altın 5.010 lira, Cumhuriyet altını ise 19.970 liradan satılmaktadır. Şu an için altının ons fiyatı 2.666 dolar seviyesinden işlem görmekte ve önceki kapanışa göre %0,1 prim göstermektedir.

Küresel Gelişmeler ve Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarında temkinli yaklaşım sinyalleri dikkat çekiyor. Faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceği yönündeki tahminlerle birlikte, Donald Trump'ın ekonomik politikalarının etkileri de gündemde. Fed'in toplantı tutanaklarında, enflasyon risklerinin arttığına vurgu yapıldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi olan %4,73'ten sonra yeni günde %4,62 seviyesine çekildi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 109,1 seviyesini koruyor.

İstihdam Raporu Beklentisi

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporunun varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtirken, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecektir. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.680 dolar direnci, 2.650 dolar desteği olarak öne çıkıyor.

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