Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,105 Lira, Çeyrek 5,100 Lira

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın 3,105 lira, çeyrek altın 5,100 lira, Cumhuriyet altını ise 20,310 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:09
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,105 Lira, Çeyrek 5,100 Lira

Altın fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,105 liradan işlem görmekte. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 3,086 lira ile tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya yüzde 0,6'lık bir artışla başladığı görüldü.

Şu saatlerde çeyrek altın 5,100 liradan, Cumhuriyet altını ise 20,310 liradan işlem görmekte. Aynı zaman diliminde altının ons fiyatı 2,712 dolar seviyesinde, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 prim kazanmış durumda.

ABD'de yeni yönetimin ekonoma üzerindeki potansiyel etkilerine dair belirsizlikler devam ederken, altın fiyatlarının pozitif bir seyir izlediği gözlemleniyor. Bugün Donald Trump, 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak. Bu nedenle, altın piyasalarında Trump'ın yapacağı açıklamaların büyük bir dikkatle takip edileceği belirtiliyor.

Analistler, yapacağı açıklamalarda ticaret ve ekonomi politikalarına ilişkin ipuçları aranacağına dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, gün içerisinde yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altının 2,750 dolar ve 2,700 dolar seviyelerinin önemine işaret etti.

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