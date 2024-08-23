Altın Fiyatları Yükselişte: Gram ve Çeyrek Altın Değer Kazandı

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Güncel verilere göre altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe 2.722 lira ile yükselişle başlamış durumda. Çeyrek altın ise 4.566 lira, Cumhuriyet altını ise 18.196 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gün İçinde Değişiklikler

Dün yaşanan satış ağırlıklı seyir sonucunda altının gram fiyatı, 2.693 lira seviyesine kadar geriledikten sonra günü %0,93 düşüşle 2.709 lira üzerinden kapatmıştı. Bugün ise saat 09:35 itibarıyla altın fiyatında %0,60 artışla 2.722 lira olarak belirlendi.

Altının Ons Fiyatı ve Küresel Etkiler

Dün 2.848 dolar seviyesinden kapanan ons altın, gün içerisinde %0,40 artışla 2.493 dolar seviyesine yükseldi. Dünya genelinde enflasyonla mücadele çerçevesinde ABD Merkez Bankası (Fed)'nın eylülden itibaren uygulayacağı faiz politikası yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Faiz İndirim Beklentileri

Piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor.

Analizler ve Beklentiler

Analistler, sempozyumdan gelecek olan bilgiler ve ABD'deki yeni konut satışlarının izleneceğini vurguluyor. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.550 dolar direnç, 2.450 dolar ise destek seviyesi olarak değerlendiriliyor.