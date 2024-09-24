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Altın Fiyatları Yükselişte: Gramı 2,887 Lira

Altın fiyatları yükseliş sergileyerek gramı 2,887 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4,790 lira, Cumhuriyet altını ise 19,120 lira.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:02
Altın Fiyatları Yükselişte: Gramı 2,887 Lira

Altın Fiyatları Son Durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlaması sonucunda 2,887 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dünkü Kapanış ve Güncel Değişim

Dün, altın fiyatı 0.3% artış göstererek günü 2,885 lira ile tamamladı. Bugünün ilerleyen saatlerinde, gram altın 0.1% artışla 2,887 lira seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4,790 lira ve Cumhuriyet altını 19,120 lira üzerinden satılmaktadır.

ONS Fiyatlarındaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı ise 2,629 dolar ile dünü rekor kapanışla tamamlayarak, şu an da benzer seviyelerde işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar konusunda belirsizlikler devam ediyor. ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentili bir kargaşayı besliyor.

Para piyasalarında, yıl sonunda Fed'in 75 baz puanlık indirim yapabileceği tahmin ediliyor. Kasım ve Aralık ayları için sırasıyla 25 ve 50 baz puan faiz indirimleri bekleniyor.

Anahtar Göstergeler ve Teknik Analiz

Bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin açıklanacağı belirtiliyor. Teknik analiz bağlamında altının ons fiyatında 2,650 ve 2,680 dolar seviyeleri direnç, 2,600 dolar ise destek konumunu taşımaktadır.

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