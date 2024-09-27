Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram 3 Milyon 50 Bin Lira Oldu

Altın Fiyatları'nda Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.

Piyasa Gelişmeleri

Altın işlemlerinde en düşük 3 milyon 48 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 57 bin lira kaydedildi. Gün sonunda fiyat, önceki seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde bulunarak 3 milyon 50 bin liraya ulaştı. Önceki gün kapanış fiyatı ise 3 milyon 40 bin lira olmuştu.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de, yapılan altın işlemlerinin hacmi 2 milyar 415 milyon 833 bin 688,61 lira olarak belirlendi ve işlem miktarı ise 799,62 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 2 milyar 418 milyon 602 bin 319,58 lira şeklinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri