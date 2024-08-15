Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Başına 2,685,000 TL

Altının Kilogram Fiyatı Artış Gösterdi
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 685 bin liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 2 milyon 685 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 697 bin lira seviyeleri görüldü.
Gün Sonu Fiyatları ve İşlem Hacmi
Standart altının kilogram fiyatı, dün 2 milyon 644 bin lira düzeyinde kapanmıştı. İşlemler sonucu altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 350 bin 170,87 liraya, işlem miktarı ise 643,40 kilogram olarak belirlendi.
Diğer Metal İşlemleri
Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 1 milyar 732 milyon 201 bin 307,78 lira seviyesinde gerçekleşti.
Öne Çıkan Kurumlar
Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.
İşlem Verileri
Aşağıda gün içindeki altın işlemlerine dair veriler yer almaktadır:
- Önceki Kapanış: 2.644.000 TL
- En Düşük: 2.685.000 TL
- En Yüksek: 2.697.000 TL
- Kapanış: 2.685.000 TL
- Ağırlıklı Ortalama: 2.692.575,76 TL
- Toplam İşlem Hacmi: 1.720.350.170,87 TL
- Toplam İşlem Miktarı: 643,40 Kg
- Toplam İşlem Adedi: 29