Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 45 Bin Lira

Altın Fiyatları Rüzgar Gibi Yükseliyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

Bugün, altın piyasasında en düşük 3 milyon 045 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 100 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %0,02'lik bir artışla 3 milyon 045 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün standart altın, 3 milyon 044 bin 500 lira seviyesinden kapanmıştı.

İşlem Hacimleri Dikkat Çekiyor

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 6 milyar 222 milyon 779 bin 535,29 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 2.091,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 238 milyon 451 bin 38,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Vakıf Katılım, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Merkez Yetkili Müessese yer aldı.

Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 3.044.500,00 2.734,40

En Düşük: 3.045.000,00 2.640,00

En Yüksek: 3.100.000,00 2.757,00

Kapanış: 3.045.000,00 2.739,00

Ağırlıklı Ortalama: 3.062.907,39 2.672,34

Toplam İşlem Hacmi (TL): 6.222.779.535,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.091,78

Toplam İşlem Adedi: 38

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.