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Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 2 Milyon 783 Bin Lira

Altın fiyatları İstanbul'da yükseliş gösterdi, kilogram fiyatı 2 milyon 783 bin liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:00
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 2 Milyon 783 Bin Lira

İstanbul Altın Piyasası'nda Fiyat Artışı

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 783 bin lira seviyesine yükseldi. Bugün en düşük 2 milyon 780 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 787 bin lira olarak belirlendi.

İşlem Hacimleri ve Miktarları

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 2 milyon 782 bin lira seviyesinde kapanmıştı. Bugünkü işlem hacmi 2 milyar 468 milyon 486 bin 389,22 lira, işlem miktarı ise 892,54 kilogram olarak gerçekleşti.Tüm Metal İşlemleri

Diğer metallerdeki toplam işlem hacmi 2 milyar 482 milyon 837 bin 146,82 lira olarak kaydedildi. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler ön plana çıktı.

Bugünkü İşlem Verileri

Standart TL/KG
Önceki Kapanış: 2.782.000,00
En Düşük: 2.780.000,00
En Yüksek: 2.787.000,00
Kapanış: 2.783.000,00
Ağırlıklı Ortalama: 2.784.794,62
Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.468.486.389,22
Toplam İşlem Miktarı (Kg): 892,54
Toplam İşlem Adedi: 38

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