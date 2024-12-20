Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 2.943 TL, Çeyrek 4.900 TL

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2.943 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü %0,3 artışla 2.930 liradan tamamladı.

Yeni güne %0,4 artışla giren gram altın, saat 09.45 itibarıyla 2.943 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.900, cumhuriyet altını ise 19.550 liradan satışa sunuluyor.

Ons Altın Fiyatlarındaki Değişim

Altının ons fiyatı da, önceki kapanışa göre %0,3 değer kazanarak 2.604 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimleri konusundaki temkinli yaklaşımı, varlık fiyatlarında satış baskısının devam etmesine yol açıyor.

ABD'deki sıcak ekonomik koşullar ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamaları, enflasyonist endişeleri artırırken, Fed’in enflasyon mücadelesinin beklenenden daha uzun süreceği düşünülüyor.

Piyasa Analizleri ve Beklentiler

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,56'da işlem görüyor. Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönem hakkında yatırımcıların dikkatli olduğu ve yıl içinde yalnızca iki faiz indirimi beklenmesinin risk algısını artırdığı konusunda görüş bildiriyor.

Yurt içinde, piyasa katılımcıları anketi ve tüketici güven endeksi gibi veriler izlenirken, yurt dışında ise ABD'deki kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi önemli göstergeler takip edilecek.

Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2.650 dolar seviyesinin direnç, 2.580 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtildi.