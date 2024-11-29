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Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 2,970 Lira, Çeyrek 5,020 Lira

Altının gram fiyatı 2,970 liraya yükseldi. Çeyrek altın 5,020 liradan, Cumhuriyet altını ise 20,020 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:55
Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 2,970 Lira, Çeyrek 5,020 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2,970 liradan işlem görmekte.

Dün, altının gram fiyatı, %0,1 azalışla 2,935 lira seviyesinden kapanmıştı. Ancak yeni güne yükseliş ile devam eden gram altın, saat 10:15 itibarıyla %1,2 değer kazanarak 2,970 lira seviyesine ulaştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Aynı dakikalarda çeyrek altının fiyatı 5,020 lira olarak belirlenirken, Cumhuriyet altını 20,020 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Ons Fiyatı ve Küresel Gelişmeler

Öte yandan, altının ons fiyatı da %0,9 artışla 2,662 dolardan işlem görmekte.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump'ın alacağı yüksek tarife ve göç kısıtlamaları gibi korumacı önlemler, küresel ticaret üzerindeki belirsizlikleri artırarak varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analiz ve Teknik Destek-Seviye Bilgisi

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2,680 dolar seviyesinin direnç, 2,640 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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