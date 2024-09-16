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Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogramı 2 Milyon 848 Bin Lira

Altın fiyatları İstanbul borsasında 2 milyon 848 bin lira ile rekor kırdı. İşlem hacmi 736 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:44
Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogramı 2 Milyon 848 Bin Lira

İstanbul'da Altın Fiyatları Yükselişte

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üzerinden yapılan işlemlerde standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 848 bin lira olarak belirlendi.

Piyasa Verileri

Bugün altın piyasasında en düşük 2 milyon 840 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 851 bin 500 lira seviyeleri görüldü. Gün sonunda fiyat, yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin lira seviyesine ulaştı. Standart altın, geçtiğimiz cuma günü 2 milyon 824 bin lira ile kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de, altın işlemlerinin toplam hacmi 736 milyon 532 bin 280,92 lira olurken, işlem miktarı 261,68 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 637 bin 572,46 lira düzeyindeydi.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Özak Kıymetli Madenler ve Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri:

  • Önceki Kapanış: 2.824.000 TL
  • En Düşük: 2.840.000 TL
  • En Yüksek: 2.851.500 TL
  • Kapanış: 2.848.000 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.849.586,21 TL
  • Toplam İşlem Hacmi: 736.532.280,92 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 261,68 kg
  • Toplam İşlem Adedi: 26

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