Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor

Altının gram fiyatı 2 bin 553 lira seviyesinde işlem görmekte. Çeyrek altın 4 bin 256 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:23
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Bugün altının gramı 2 bin 553 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 256 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 960 liradan satılıyor.

Günlük Fiyat Değişimleri

Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışla birlikte 2 bin 554 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak, günü 2 bin 546 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons Fiyatlarındaki Hareketlilik

Altın ons fiyatı, dün %0,52 artışla 2 bin 409 dolar seviyesinden kapandı ve şu an itibarıyla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, ABD'deki seçim sürecine dair gelişmelerin ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerindeki etkilerinin devam ettiğini belirtiyor. Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'deki yeni konut satışlarının takip edileceği bildirildi. Teknik açıdan altın ons fiyatında 2 bin 390 dolar desteği ve 2 bin 430 dolar direnci önem arz ediyor.

İLGİLİ HABERLER

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu