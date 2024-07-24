Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Bugün altının gramı 2 bin 553 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 256 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 960 liradan satılıyor.

Günlük Fiyat Değişimleri

Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışla birlikte 2 bin 554 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak, günü 2 bin 546 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons Fiyatlarındaki Hareketlilik

Altın ons fiyatı, dün %0,52 artışla 2 bin 409 dolar seviyesinden kapandı ve şu an itibarıyla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, ABD'deki seçim sürecine dair gelişmelerin ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerindeki etkilerinin devam ettiğini belirtiyor. Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'deki yeni konut satışlarının takip edileceği bildirildi. Teknik açıdan altın ons fiyatında 2 bin 390 dolar desteği ve 2 bin 430 dolar direnci önem arz ediyor.