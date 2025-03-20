Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Kilogram 3.730.000 Lira

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 730 bin lira ile yükselişini sürdürdü. İşlem hacmi 3,96 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:21
Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Kilogram 3.730.000 Lira

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 730 bin lira seviyesine ulaştı. Bu, gün içerisinde en düşük 3 milyon 715 bin lira ve en yüksek 3 milyon 742 bin lira olarak kaydedilen fiyatlar arasında gerçekleşti.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 3 milyon 728 bin lira seviyesinden kapanmıştı. Bugün görülen yüzde 0,05'lik artış, yatırımcılar arasında dikkat çekti.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 959 milyon 282 bin 299,19 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı ise 1.064,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi, 4 milyar 18 milyon 85 bin 290,17 lira olarak kaydedildi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ön plana çıktı.

İşlem Verileri

STANDARTTL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.728.000,003.040,00
En Düşük3.715.000,003.035,00
En Yüksek3.742.000,003.051,00
Kapanış3.730.000,003.037,00
Ağırlıklı Ortalama3.731.070,393.039,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.959.282.299,19
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.064,48
Toplam İşlem Adedi37

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