Altın fiyatlarında 2500 TL beklentisi! Gram altını olan o tarihi beklerse kazanacak

İsrail-Filistin Çatışması Altın Piyasasını Sarsıyor: Fiyatlarda Yeni Rekor Tahminleri!

Altın piyasasında heyecanlı bir dönem başlıyor! Orta Doğu'daki İsrail-Filistin çatışmasının global ekonomi üzerindeki etkileri, gram altın ve ons altın fiyatlarında çarpıcı değişimlere yol açıyor. Bu gelişmelerle birlikte altın piyasası, beklenmedik bir volatiliteyle karşı karşıya.

İsrail-Filistin çatışması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirerek altın fiyatlarında tarihi seviyelere ulaşılmasına neden oldu. Ons altın 2 bin doların üzerine çıkarken, Türkiye piyasasında gram altın 1830 lira ile zirveye tırmandı. Ancak, son yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izlediği politikalar, altın fiyatlarında yeni bir evreye geçiş sinyalleri veriyor.

Uzmanlara göre, altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir rekora doğru hızla ilerleniyor. İsrail-Filistin geriliminin etkisiyle güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarının yükselişini hızlandırıyor. Önemli bir dönemeç olan bu süreçte, altın yatırımcıları gelecekteki fiyat hareketlerini yakından izleyerek portföy stratejilerini gözden geçirmeye davet ediliyor.

Altın piyasasında yeni bir haftaya girilirken, geçtiğimiz dönemde yaşanan yüksek dalgalanmaların ardından ons altın 2 bin doların üzerine çıkarak ve gram altın Türkiye'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1830 lira seviyelerini test etmişti. Ancak, yeni haftada piyasalarda önemli bir yönlendirici değişiklik yaşandı.





Bu hafta itibarıyla, bölgesel çatışmalara dair endişelerin azalması ve savaşın daha fazla genişlemeyeceğine dair beklentiler, piyasalardaki gerginliği azalttı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen daha sert mesajlar, altın fiyatlarını aşağı yönlü baskı altına aldı.

Altın piyasasının seyrini belirlemede kritik bir faktör olan Fed'in para politikası, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Bu bağlamda, altın piyasasında önümüzdeki dönemde Fed'in alacağı kararlar ve açıklamalar dikkatle takip edilecek.

Haftanın son gününde ons altın, şu dakikalarda 1956 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1955 dolar, en yüksek ise 1960 dolar seviyelerini test etti. Gram altın ise yeni günde 1796 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasada altın çeşitlerine dair güncel durum şu şekilde:

- Gram Altın: 1.796,86 lira

- Çeyrek Altın: 2.981,00 lira

- Yarım Altın: 6.046,00 lira

- Tam Altın: 12.042,00 lira

- Cumhuriyet Altını: 12.341,00 lira

Finans analisti İslam Memiş, gram altın için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı ve bu değerlendirmesinde gram altının gelecekteki seyri için belirli bir tarih verdi. Ancak, Memiş, yaptığı açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurguladı.





Youtube üzerinden paylaştığı videoda, İslam Memiş, gram altındaki beklenen seviyelerle ilgili öngörülerini paylaştı. Öncelikle ons altının güncel durumunu ele alan Memiş, "Ons altın şu an 1984 dolarda. Cuma günü kısa süreli bir yükselişle 2000 dolara kadar çıkmıştı. Ancak 1960 dolara kadar bir düzeltme yapması gerekiyor. Bu düzeltme sonrasında tekrar alım fırsatı doğabilir" dedi.

Memiş, ons altının genel olarak dolar endeksini takip ettiğini belirtti. Dolar endeksindeki gelişmelerin ons altını etkilediğini ifade etti. "1980 doların altında ne kadar tutunabilecek, izlememiz gereken bir konu. Ancak genel eğilim yukarıda. Ons altın, 2000 dolar seviyesini aşarsa ve orada kalıcı hale gelirse, 2024 yılına kadar 2350 dolara kadar yükselebilir. Ancak bu yükselişten önce son bir düzeltme yaşanabilir" şeklinde konuştu.

Memiş'in öne çıkan değerlendirmesi, gram altın için yapılan tahminlerdi. "Gram tarafında da bir miktar geri çekilme gördük. Son iki cumada gram altın, TL bazında fiziki tarafta 1873 lirayı test etti. Şu an için son hamlesini yapmadı. Ancak 1880 lirayı kırabilirse, yıl sonu beklentisinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Acele etmemenizi önermiştim. Ancak şu an itibariyle 1846-1852 lira aralığında. Haftanın ilk işlem gününde bir miktar değer kaybetti. Ons altındaki baskıyla birlikte 1830 destek seviyelerini takip edeceğim. 2024 yılına dair öngörüm, 2024 yılının yarısına kadar gram altının 2500 liraya ulaşabileceği yönünde. Altın borcu olanlar bu seviyeleri göz önünde bulundurmalılar" ifadeleriyle gram altındaki seyri değerlendirdi.