  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...

Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...
Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken yaşanan artışlar sonrası indirim haberi geldi. Döviz kuru ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalara sonrası güncel rakamlar...

Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Ekonomik etmenler gündeme gelmeye devam ederken altın fiyatları üst üste 5 işlem gününde değer kaybetmesiyle rakamlar açıklandı. İşte altın fiyatlarındaki anlık durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 1.657,67

Satış: 1.657,95

ALTIN/ONS 

Alış:1.894,52

Satış:1.894,81

ÇEYREK ALTIN

Alış:2.652,28

Satış:2.710,75

CUMHURİYET ALTINI 

Alış:10.609,11

Satış:10.809,86

altın fiyatları güncel

YARIM ALTIN 

Alış:5.287,98

Satış:5.421,51

ZİYNET ALTINI 

Alış:10.609,11

Satış:10.809,86

ATA ALTIN 

Alış:11.315,24

Satış:11.603,05

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış:1.561,20

Satış:1.656,28

Ekonomi
Bakanlık öğrencilerin yüzünü bu sene de güldürecek: Binlerce öğrenciye maddi destekler başlıyor
Bakanlık öğrencilerin yüzünü bu sene de güldürecek: Binlerce öğrenciye maddi destekler başlıyor
Yatırımcılar bu kez mutlu olmayacak: Fiyatlar hızla düşmeye başladı
Yatırımcılar bu kez mutlu olmayacak: Fiyatlar hızla düşmeye başladı
Telefonundan hemen başvuran 50.000 TL'yi kapar! ING Bank kredi musluklarını açtı
Telefonundan hemen başvuran 50.000 TL'yi kapar! ING Bank kredi musluklarını açtı
Bakanlık müjdeyi verdi: SED ödemeleri için ek kaynak ayrıldı
Bakanlık müjdeyi verdi: SED ödemeleri için ek kaynak ayrıldı
Sadece 9 gün kaldı: İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapıyor
Sadece 9 gün kaldı: İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapıyor
Böyle kampanyayı kimse yapmaz! Vakıfbank 3 ay ödemesiz 50.000 TL'yi düşük taksitle veriyor!
Böyle kampanyayı kimse yapmaz! Vakıfbank 3 ay ödemesiz 50.000 TL'yi düşük taksitle veriyor!
25 bin TL ödemeler başladı! Promosyonlarda devrim yaşanıyor
25 bin TL ödemeler başladı! Promosyonlarda devrim yaşanıyor