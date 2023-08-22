Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken yaşanan artışlar sonrası indirim haberi geldi. Döviz kuru ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalara sonrası güncel rakamlar...