Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...
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Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken yaşanan artışlar sonrası indirim haberi geldi. Döviz kuru ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalara sonrası güncel rakamlar...
Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Ekonomik etmenler gündeme gelmeye devam ederken altın fiyatları üst üste 5 işlem gününde değer kaybetmesiyle rakamlar açıklandı. İşte altın fiyatlarındaki anlık durum...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 1.657,67
Satış: 1.657,95
ALTIN/ONS
Alış:1.894,52
Satış:1.894,81
ÇEYREK ALTIN
Alış:2.652,28
Satış:2.710,75
CUMHURİYET ALTINI
Alış:10.609,11
Satış:10.809,86
YARIM ALTIN
Alış:5.287,98
Satış:5.421,51
ZİYNET ALTINI
Alış:10.609,11
Satış:10.809,86
ATA ALTIN
Alış:11.315,24
Satış:11.603,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış:1.561,20
Satış:1.656,28
Ekonomi