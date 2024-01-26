Altın fiyatlarında dananın kuyruğu kopacak! O ay işaret edildi

Memiş, finans piyasalarının şu an itibariyle sakin bir seyir izlediğini ancak bu durumun ardında potansiyel bir fırtına olup olmadığı sorusunu sordu. Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin 7874 puanda bulunduğunu ifade eden Memiş, geçmişte yaşanan yükselişlere atıfta bulunarak, endeksin 7800 üzerinde bir kapanış yapması halinde 8050 puanın gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak, bu seviyenin altında bir kapanış olması durumunda 7200 ve 7700 aralıklarının takip edileceğini belirtti.

DOLAR YAZIN 40 LİRA SEVİYELERİNE GELEBİLİR





Dolar-Türk Lirası kuruyla ilgili olarak Memiş, 30 lira seviyesinin test edildiğini söyleyerek 30 liranın üzerinde bir kırılma durumunda yeni bir trend oluşabileceğini ifade etti. İlk çeyrekte 30-33 lira aralığının konuşulabileceğini belirten Memiş, yaz aylarında ise 40'lı seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi, dolarla işi olanları yukarı yönlü hamlelere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

EURO 35 LİRAYI HEDEFLİYOR





Euro-Dolar paritesinin dar bant aralığını sürdürdüğünü belirten Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmanın önemli olduğunu ifade etti. Euro-TL kuru konusunda ise 32.86'dan kapanış yapıldığını belirten uzman, bu kurda yakın zamanda 35 lirayı hedefleyen bir trendin olabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?





Memiş'in en çarpıcı açıklamaları altın fiyatlarıyla ilgili oldu. Gram altında mart ayında rekor seviyelere ulaşılmasını beklediğini belirten uzman, gram altının 2000 lirayı aşacağı tarihi de işaret etmiş oldu.