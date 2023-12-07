Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Akla hayale gelmeyen gerçek oldu: Altın borcu olan karalar bağlayacak

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın piyasasında yaşanan beklenmedik gelişmeler, yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Bugün itibariyle gram altın, bin 924,33 liraya kadar yükselerek rekor üstüne rekor kırdı. Çeyrek altın ise 3 bin 232,00 lira seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Altın fiyatlarındaki bu sıra dışı yükseliş, özellikle İsrail-Filistin savaşı gibi uluslararası gelişmelerin etkisiyle belirleniyor. Dolar ve altının ons fiyatındaki artış, gram altın başta olmak üzere altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi.

Analistler, altın piyasasındaki bu hareketliliği değerlendirirken, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın son konuşmasının piyasalarda etkili olduğunu belirtiyor. Powell'ın açıklamalarının ardından altın fiyatları, 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, dolar ise son 14 haftanın en kötü performansını sergiledi.





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Altın şampiyon, dolar öldürür" ifadesini kullanarak altının gelecekte yeni rekorlara işaret etti. Memiş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı analizde, altının bu yıl da şampiyonluğunu koruduğunu vurgulayarak, "Her yıl olduğu gibi altın bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Ons 2.075 dolar, gram altın 1.977 lirayı test etti" dedi.

Uzmanın öngörülerine göre, altın fiyatlarında kâr satışına hazır olunması gerekiyor. Ancak kısa vadeli kâr satışlarına rağmen, altın piyasasında dinlenme devam ediyor ve yeni rekorlara doğru bir ivme kazanıyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendinin 2024'ün ikinci çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu sık sık rekabetçi haberleri takip ederek piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyecek gibi görünüyor.

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