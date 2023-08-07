Altın fiyatlarında deprem! Gram altında bu rakamı duyan kuyumcuya koşacak: Zirvelerin zirvesi geliyor

Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve para politikalarındaki dalgalanmalar, altın piyasasını etkilemeye devam ediyor. Kıymetli metaller ve finans piyasalarının uzmanı İslam Memiş, altın spekülatörlerine yönelik önemli uyarılarda bulunarak, "Bütün imkanlarını son noktasına kadar seferber edecekler" dedi.



MEMİŞ: ALTIN PİYASASINDAKİ BELİRTİLER ARTTI





Pandeminin etkisiyle birlikte dünya genelinde uygulanan katı para politikaları, altın piyasasındaki beklenen yükselişi henüz yakalayamamış durumda. İslam Memiş, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi önemli kurumların 2024 yılında da sıkı para politikalarını sürdürebileceğine dikkat çekerek, altın piyasasındaki belirsizliklerin arttığını ifade etti.

Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı ve gelecek aylarda yapacağı faiz silahını kullanma konusundaki açıklamaları, altın spekülatörlerinde soru işaretlerinin artmasına neden oldu. İslam Memiş, merkez bankalarının kontrollü ve anlaşmalı bir şekilde süreci yönettiğini belirtirken, 2024 yılında da bu sürecin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Gerçek enflasyonla mücadele ederken merkez bankalarının altın piyasasını manipüle etme ve baskı yapma çabasının sürdüğünü belirtti.

Uzman, "Ons altında ağustos ayında 2000 dolar seviyesinin üzerinde atakların yaşanacağına dair tahminim devam ediyor. Ancak ben kişisel olarak pozisyonumu bu noktada sonlandırdım" şeklinde konuştu.