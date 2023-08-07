  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Altın fiyatlarında deprem! Gram altında bu rakamı duyan kuyumcuya koşacak: Zirvelerin zirvesi geliyor

Altın fiyatlarında deprem! Gram altında bu rakamı duyan kuyumcuya koşacak: Zirvelerin zirvesi geliyor

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında deprem! Gram altında bu rakamı duyan kuyumcuya koşacak: Zirvelerin zirvesi geliyor
Altın piyasasında ekonomik belirsizlikler ve para politikalarındaki dalgalanmalar etkisini gösteriyor. Uzman İslam Memiş'in uyarılarıyla altın spekülatörleri tedirgin olurken, gelecek süreçteki gelişmeler yakından izleniyor. Memiş'in uyarıları haberimizde...

Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve para politikalarındaki dalgalanmalar, altın piyasasını etkilemeye devam ediyor. Kıymetli metaller ve finans piyasalarının uzmanı İslam Memiş, altın spekülatörlerine yönelik önemli uyarılarda bulunarak, "Bütün imkanlarını son noktasına kadar seferber edecekler" dedi.

MEMİŞ: ALTIN PİYASASINDAKİ BELİRTİLER ARTTI

1

Pandeminin etkisiyle birlikte dünya genelinde uygulanan katı para politikaları, altın piyasasındaki beklenen yükselişi henüz yakalayamamış durumda. İslam Memiş, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi önemli kurumların 2024 yılında da sıkı para politikalarını sürdürebileceğine dikkat çekerek, altın piyasasındaki belirsizliklerin arttığını ifade etti.

Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı ve gelecek aylarda yapacağı faiz silahını kullanma konusundaki açıklamaları, altın spekülatörlerinde soru işaretlerinin artmasına neden oldu. İslam Memiş, merkez bankalarının kontrollü ve anlaşmalı bir şekilde süreci yönettiğini belirtirken, 2024 yılında da bu sürecin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Gerçek enflasyonla mücadele ederken merkez bankalarının altın piyasasını manipüle etme ve baskı yapma çabasının sürdüğünü belirtti.

Uzman, "Ons altında ağustos ayında 2000 dolar seviyesinin üzerinde atakların yaşanacağına dair tahminim devam ediyor. Ancak ben kişisel olarak pozisyonumu bu noktada sonlandırdım" şeklinde konuştu.

Ekonomi
PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak
PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak
Bankalarda faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat kazancı yüzleri gülücüklere boğacak
Bankalarda faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat kazancı yüzleri gülücüklere boğacak
Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun
Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun
İstasyonda tabelayı gören isyan edecek! Akaryakıta gece yarısı zammı: Aklınız hayaliniz tutulacak
İstasyonda tabelayı gören isyan edecek! Akaryakıta gece yarısı zammı: Aklınız hayaliniz tutulacak
İslam Memiş'ten flaş açıklama: Altın alma zamanı geldi
İslam Memiş'ten flaş açıklama: Altın alma zamanı geldi
Bakanlıktan altın fiyatlarına fren
Bakanlıktan altın fiyatlarına fren
Kamu bankaları emeklinin elinden tuttu! Acil ihtiyaçlar için kesenin ağzını açtı: 40.000 TL şipşak kredi
Kamu bankaları emeklinin elinden tuttu! Acil ihtiyaçlar için kesenin ağzını açtı: 40.000 TL şipşak kredi