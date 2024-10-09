Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Altın Fiyatları Güncel Durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 970 lira, Cumhuriyet altını da 19 bin 890 lira üzerinden satılmakta.

Dünü Kayıpla Tamamladı

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalmayla 2 bin 889 lira seviyesinden günü kapatmıştı.

Bugünün İlk Verileri

Bugün, saat 09.45 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşerek tekrar 2 bin 881 lira seviyesine geriledi.

Ons Fiyatındaki Değişim

Altının ons fiyatı da şu dakika itibarıyla, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybederek 2 bin 614 dolar üzerinden işlem görüyor.

ABD Ekonomisi Üzerine Beklentiler

ABD'de, ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceği yönündeki iyimserlik sürüyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon verileri yatırımcıların radarında.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

Analistler, bu verilerin ABD'nin yumuşak iniş yapma kapasitesini gösterip göstermediği üzerine ipuçları sunabileceğini belirtirken, aynı zamanda Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin beklentileri de etkileyeceğini vurguluyorlar. Geçen hafta açıklanan veriler sonrası faiz indirimi beklentileri küçülürken, Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puanlık bir indirim yapması kesin olarak öngörülüyor.

Piyasa Takibi

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin kalması beklenirken, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları izlenecek. Teknik olarak, altının ons fiyatında 2 bin 590 seviyesi destek, 2 bin 640 seviyesi ise direnç konumunda.