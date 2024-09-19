Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram 2,8 Milyon Liraya Geriledi

Altındaki Düşüş Devam Ediyor

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 806 bin liraya geriledi. Piyasa kapanışında %2,3 oranında bir azalış kaydedildi. Dün altın fiyatı 2 milyon 873 bin lira olarak kapanmıştı.

Fiyat Dalgalanmaları

Altın piyasasında gün içinde en düşük 2 milyon 806 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 110 bin lira seviyelerini gördü. Bu dalgalanmalar yatırımcılar için dikkat çekici oldu.

İşlem Verileri

KMKTP'deki toplam işlem hacmi 2 milyar 349 milyon 672 bin 566,24 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 821,06 kilogram düzeyinde kaydedildi. Tüm metal piyasalarındaki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 742 milyon 50 bin 399,61 lira olarak belirlendi.

En Aktif Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler ve Hakan Yetkili Müessese öne çıktı.

Anahtar İşlem Verileri