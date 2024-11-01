Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 129 Bin Lira

Altın Piyasasında Düşüş Yaşandı

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 129 bin lira seviyesine geriledi. Bugün, altın fiyatlarında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 129 bin 999,50 lira görüldü. Gün sonunda ise, standart altının fiyatı %0,3'lük bir azalışla 3 milyon 129 bin lira olarak kaydedildi.

Önceki Değerlerle Karşılaştırma

Bir önceki gün, standart altının kilogramı 3 milyon 137 bin lira ile kapanmıştı. Bugünkü veriler doğrultusunda, KMKTP'de toplam işlem hacmi 518 milyon 849 bin 579,75 lira, toplam işlem miktarı ise 166,16 kilogram olarak belirlendi.

Metal Piyasasındaki Genel Durum

Tüm metal piyasasındaki toplam işlem hacmi ise 578 milyon 234 bin 483,07 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve VakıfBank olarak sıralandı.

Gün Sonu Verileri

Bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin öne çıkan veriler: