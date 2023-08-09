Altın fiyatlarında fırsat kapısı aralandı! İslam Memiş'ten gündemi sallayan altın tahmini

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, dolar ve altın yatırımcılarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, yaptığı açıklamalarda yatırımcıların dikkat etmeleri gereken noktalara vurgu yaparak, gelebilecek fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına verdiği mesajlarda, öncelikle Borsa İstanbul'un 7258 puana yükseldiğini ve bu değer artışının yüzde 1.26 olduğunu belirtti. Ancak yatırımcılara, ansızın satış gelmesi durumunda bu durumu alım fırsatı olarak değerlendirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.





Yabancı yatırımcıların girişlerini hızlandırdığına dikkat çeken Memiş, 280 dolar hedef seviyesinin önemli olduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Ancak 7000 seviyesi üzerinde alım önermedi.

Dolar TL kuru konusunda dalgalanmanın yaşandığını ve risk priminin arttığını ifade eden Memiş, doların TL'yi etkileyen faktörler arasında dolar-euro paritesinin geri çekilmesini gösterdi.

Memiş, elinde dolar bulunan yatırımcıları fırsatları iyi değerlendirmeleri konusunda uyardı. Özellikle euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesi durumunda avantajlı girişlerin yapılacağını belirtti.





Altın ve dolar yatırımcılarının bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, altın ve euro alımlarının düşük seviyelerde yapılmasının önerilirken, bu tür fırsatların yıl sonuna kadar gelmeyebileceği uyarısını yaptı.

Sonuç olarak, İslam Memiş'in verdiği bilgilere göre altın ve dolar yatırımcıları, mevcut fırsatları değerlendirme konusunda dikkatli olmalı ve yatırım stratejilerini buna göre belirlemeliler. Ayrıca, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yakından takip edilmesi önem taşıyor.