Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Altın Fiyatlarında Son Gelişmeler

Günümüzde yatırımcıların dikkatini çeken altın fiyatları, güne yükselişle başlayarak 2.848 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 4.700 lira, Cumhuriyet altını ise 18.750 lira üzerinden işlem görüyor.

Son Değerlendirmeler

Dün, ons fiyatına bağlı olarak alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü 2.831 lira seviyesinden kapattı. Yeni güne 0,6 değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09:45 itibarıyla 2.848 lira seviyesinde işlem görmektedir.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle birlikte piyasalarda "yumuşak iniş" beklentileri artmış durumda. Fed'in çarşamba günü almış olduğu kararlar sonrasında, ABD ekonomisinin geleceği merakla takip ediliyor. Resesyondan kaçınılabileceği olasılığı, yatırımcıların risk iştahını artırmakta.

Gelecek Beklentileri

Analistler, yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha bir indirim olabileceğini belirtirken, piyasalarda 75 baz puanlık indirim beklentileri de ön plana çıkıyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avrupa Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verileri ekranlara gelecek.

Teknik Analiz

Teknik açıdan değerlendiren uzmanlar, gram altının ons fiyatında 2.570 dolar seviyesinin destek, 2.600 ve 2.630 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.