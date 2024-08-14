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Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram 2.661 Lira

Altının gramı, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatlarıyla birlikte yükseliş gösteriyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:03
Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram 2.661 Lira

Altın Fiyatlarında Son Durum

Bugün altının gramı 2.661 lira seviyesinden işlem görmekte. Çeyrek altın 4.411 lira, cumhuriyet altını ise 17.575 lira fiyatlandırılmakta.

Günün İlk Saatlerinde Yükseliş

Altının gramı, güne artışla başlayarak saat 09.50'da %0,10'luk bir yükselişle 2.661 liraya ulaştı. Dün, ons fiyatındaki düşüşe bağlı olarak kapanışı 2.648 liradan tamamlamıştı.

Dünya Genelinde Enflasyon Verileri

Alınan verilere göre, altının ons fiyatı dün 2.465 dolardan kapanırken, şu an 2.466 dolardan işlem görmekte. Yatırımcıların enflasyon ile mücadelede gelinen süreçle ilgili endişeleri sürmekte.

ABD Ekonomi Verileri ve Etkileri

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Temmuz ayında aylık %0,1, yıllık %2,2 artış gösterdi ve bu sonuç, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Analistler, bu durumun fiyat baskılarının azaldığını ve olası faiz indirimlerini desteklediğini ifade ediyorlar.

Gelecek Tahminleri

Piyasalarda, gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan indirim bekleniyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini söylüyor. Enflasyon verilerinin, varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor.

Teknik Analiz

Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.470 doları direnç, 2.420 doları destek seviyesi olarak belirlenmiştir.

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