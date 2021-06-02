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Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor! Gram altın kendi rekoruna koşuyor..

2 Haziran iş gününde altın fiyatları piyasalarda hareketli seyir göstermeye devam ederken 1900 dolar seviyelerinde olan ons altın gün içinde 1902 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın 527 liradan güne başlarken bir anda 538.5 lira seviyelerine çıktı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor! Gram altın kendi rekoruna koşuyor..
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2 Haziran 2021 tarihini güncel altın kuru fiyatlarını takip eden vatandaşlar altın piyasalarını dikkatlice inceliyorlar. Küresel piyasalarda görülen hareketlenmeler ve döviz kurlarındaki volatilite hesapları altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken güne 1900 dolar seviyesinde başlayan ons altının 1902 sevilerini gördüğü kaydedildi.


Güne 527 liradan başlayan gram altının ise 538.5 lira seviyesine kadar yükseldiği piyasalarda daha önce çıktığı tarihi zirveye sadece 2 lira kaldığı belirtildi. Gram altın en son tarihi zirvesini geçtiğimiz yıl 6 Kasım tarihinde görmüş ve o gün piyasalarda 540.6 lira ile işlem görmüştü.

Çeyrek altın ise altın piyasalarında 860 liradan işlem görmeye devam ederken Cumhuriyet altınının 3.432 liradan satıldığı belirtildi. Altının ons fiyatı ise şu sıralar 1.896 dolardan işlem görüyor. Analist yorumlarında ise, ABD'nin son 10 yıllık tahvillerinde bir satıcılık seyri olduğunu ve bu seyrinin de altının ons fiyatında destekleme yarattığı belirtilirken teknik anlamda ons altının 1.930 doların direnç konumunda 1.890 doların da destek konumunda olduğu kaydedildi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 13:00
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