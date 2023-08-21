Altın fiyatlarında ibre kırmızıya döndü! Son fırsatı duyan kuyumcuya akın edecek

Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz 4 haftalık süreçte yaşadığı değer kayıplarının ardından yeni bir seyir izlemeye başladı. Haftaya yükselişle adım atan altın, 1.650 lira seviyesinde işlem görüyor.

Bugün saat 10:40'ta geldiğimizde altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta 1.674 lira seviyesine kadar tırmanan altının gram fiyatı, bu yüksek seviyelerde tutunamayarak haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya girilirken altın, daha olumlu bir tablo sergiliyor.

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve altın piyasasını takip edenlerin ilgisini üzerine çekiyor. Altın, uzun süredir güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olmasının yanı sıra, fiyat hareketleriyle de dikkatleri çekiyor. Değerli madenin gelecekteki seyri ve yatırım fırsatları, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Özellikle son zamanlarda dünya genelindeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyen faktörler olduğu göz önünde bulundurulmalı. Altının gelecekteki performansı, piyasalardaki oynaklık ve diğer faktörler gözetilerek takip edilmelidir.

Altın piyasasındaki son gelişmeler, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Değerli madenin gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle bir adım attı. Haftanın ilk işlem gününde, saat 10:20 itibarıyla yüzde 0,21'lik bir artışla 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor. Paralel olarak, çeyrek altın 2.711 lira, Cumhuriyet altını ise 10.944 lira seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda, altının ons fiyatı ise önceki kapanışın hemen altında, 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, dünya genelindeki para politikalarına yönelik belirsizlikler hâlâ devam ederken, bu hafta düzenlenecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun gündemde büyük bir yer kaplaması bekleniyor. Özellikle sempozyumda politika yapıcıların vereceği mesajlar, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.





Altın, tarihsel olarak belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülmüş ve yatırımcılar için önemli bir alternatif olmuştur. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki değişimler ve küresel ekonomik durum, ekonomi uzmanlarının ve yatırımcıların yakından izlediği unsurlardan biridir. Yatırımcılar, gelecek dönemde altının nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin ederken, küresel gelişmeleri ve merkez bankalarının politikalarını yakından gözlemlemeye devam edecekler.

ABD'de açıklanan güçlü makroekonomik veriler, ülke ekonomisinin sağlam duruşunu sürdürdüğünü gösterirken, bu durum değerli metaller ve emtialar üzerindeki baskının devam ettiği gözlemleniyor.

Ekonomi uzmanlarına göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit bırakacağına yönelik beklentiler, para piyasalarındaki fiyatlamaları şekillendiriyor. Ancak yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek olan diğer iki toplantıya dair belirsizlikler hâlâ güçlü bir şekilde hissediliyor.

Bugün, hem yurt içinde hem de yurt dışında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da ÜFE verilerinin öne çıktığını belirten analistler, altın piyasasının teknik açıdan değerlendirmesini de aktardı. Altının ons fiyatının teknik seviyelerine bakıldığında, 1.900 doların direnç, 1.880 doların ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Bu bağlamda, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler arasında yer almaya devam ediyor. Ekonomi takipçileri, ABD ekonomisinin seyrini ve merkez bankalarının kararlarını yakından takip ederek, altının gelecekteki performansı konusunda daha sağlam bir tahmin yapmaya çalışıyor.