Altın fiyatlarında küçük kıyamet başlıyor! Altın alıp satmak isteyen bunu bilmezse pişman olacak

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın satmak isteyenlere uyarıda bulundu.

Bu hafta Kapalıçarşı'da işlemde olan 24 ayar külçe altın perakende fiyatının %3,34 artışla 1.700 liraya yükselirken, Cumhuriyet altınının perakende fiyatının ise %2,30 artışla 11 bin 275 liraya çıktı. geçtiğimiz haftanın sonunda 2.698 liradan satılan çeyrek altın satış fiyatı ise 2.795 lirayı gördü. ABD doları bu hafta yüzde 2,99 artışla 26,9360 lira olurken, euro yüzde 1,88 artışla 29,9400 lira oldu.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle küresel piyasalar yön aramaya devam ediyor. Makroekonomik veriler ve şirket kazançları, Fed'in gelecek haftaki para politikası kararı öncesinde varlık fiyatlarını etkilediği değerlendiriliyor.





Fed'in 26 Temmuz günü politika faizindeki kararında 25 baz puan artıracağı kesinlik kazanırken, bu toplantının ardından Banka'nın nasıl bir adım atacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Analistler, önümüzdeki hafta yapılacak toplantının karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamasından alınan sinyallerin piyasanın yönü üzerinde etkili olacağına dikkat çekiyor.

Bu gelişmelerle birlikte 2 ayın zirvesine ulaşan altının ons fiyatı haftayı 0,3 artış gördü ve işlemini 1.962 dolardan kapattı.

Ünlü ekonomist İslam Memiş açıklama yaptı!





Piyasa, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını dört gözle beklerken, altın fiyatı yükselir mi yoksa düşer mi? sorusu yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürüyor. Bu kapsamda akıllarda olan soru işaretlerini giderme yönünde bir açıklama altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş'ten geliyor.

Uzman isim, Fed'in 26 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına da değinerek, "Açıklanan kararın içeriği aslında büyük merak konusu... Kişisel görüşüm, Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımlarına ara verdiği yönünde. .

Altın/dolar kurundaki bir artışın gram ile çeyrek altını yukarı çekeceğine ve doların fiyatının yıl sonuna kadar yükselmeye devam edeceğine inanıyorsak, o zaman kıyamet gibi bir boğa koşusu bizi bekliyor. Bundan dolayı yatırımcıların sabırlı olmaları gerekiyor çünkü sürprizler önümüzdeki hafta ortasına kadar gelebilir." diye konuştu.

İslam Memiş ayrıca, "Panik yapmayın ve satmayın” şeklinde ifadeler kullanarak panik içinde satılan altınların daha düşük fiyattan toplanacağını söyledi.