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Altın Fiyatlarında Son Durum: Düşüş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 2,743 liraya geriledi, çeyrek altın 4,593 lira, Cumhuriyet altını ise 18,297 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:59
Altın Fiyatlarında Son Durum: Düşüş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Altın piyasasında son günlerde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Altının gram fiyatı, güne 2,743 lira seviyesinden işlem görerek düşüşle başlamış durumda.

Dün Gerçekleşen Kapanış

Dün, altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik ve alış ağırlıklı seyrin etkisiyle, altın gramı 2,761 liradan kapanmıştı. Ancak yeni güne düşüşle girilmesi sonucu, saat 09:45 itibarıyla yüzde 0.70 değer kaybederek 2,743 lira seviyesine geriledi. Bu dönemde çeyrek altın 4,593 liradan, Cumhuriyet altını ise 18,297 liradan işlem görüyor.

ABD Verileri ve Piyasa Etkileri

Dün açıklanan ABD verileri de piyasalara etki etmişti. S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık bazda %5,4 artış gösterdi. Bu durum konut fiyatlarında artış hızının yavaşladığını gözler önüne seriyor.

Ayrıca, Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 1,4 puan artarak 103,3'e yükseldi. Bu gelişme, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair endişeler taşıdığını ortaya koyuyor.

ABD Merkez Bankası tarafından yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gidileceği öngörülürken, kasım ayındaki toplantıda ise 50 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Analistler, altının ons fiyatında 2,550 doları direnç, 2,500 doları ise destek seviyesi olarak değerlendiriyor.

Yatırımcıların Odağı

Bu hafta açıklanacak verilerin piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceği kaydedilirken, makroekonomik verilere ilişkin sinyallerin yatırımcılar için kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Bugün ABD’de haftalık mortgage başvurularının sonuçları takip edilecek.

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