Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 2.994 Lira

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altının gram fiyatı, 2023 yılına yükselişle başlaması sonrası 2.994 lira seviyesinde işlem görüyor. Salı günü, ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2.984 lira seviyesinden günü kapatmıştı.

Güncel Altın Fiyatları

Bugün (güncel saat 10.10 itibarıyla), altının gram fiyatı yüzde 0,3 primle 2.994 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.970 lira, Cumhuriyet altını ise 19.810 lira üzerinden işlem görmekte.

Global Piyasalardaki Durum

Altının ons fiyatı, şu an için önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2.634 dolardan işlem görmekte. Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası'nın veyöl haritasındaki belirsizlikler nedeniyle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Geçen yılı yüzde 4,58'lik bir oranla kapatan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu an için yüzde 4,57 seviyesinde dengelenmiş durumda. Dolar endeksi ise yeni yıla yüzde 0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden başladı.

Piyasa Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.650 dolar seviyesinin direnç, 2.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu bildiriliyor.