Altın fiyatlarında tarihi rekor! Uzmanlar uyardı: O rakamlara ramak kaldı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları…

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ederken yatırımcılar araştırmalara başladı. Uzmanlar tarafından elinde altını olanlar uyarılar geldi. ONS altın 1800-1850 aralığında tekrar alım fırsatı yaratırken yıl sonunda tekrardan 2000 doların üzerine çıkacağına değinildi. Kısa ve uzun vadeli yatırım olarak altın düşünenler için yatırımcılar korumaya geçilmesi gerektiğini savundu. İşte herkesin merakla araştırdığı güncel altın fiyatları haberimizde.

GÜNCEL ALTIN RAKAMLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.648,27

Gram altın satış: 1.648,54





ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.758,00

Çeyrek altın satış: 2.794,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.533,00

Yarım altın satış: 5.588,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 11.032,00

Tam altın satış: 11.126,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.338,00

Cumhuriyet altını satış: 11.509,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 11.326,00

Ata altın satış: 11.421,00