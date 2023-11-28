Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gram altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda altının yeni bir ralli başlatacağını öngörerek, ons altının 2,000 doların üzerine çıkmasının ardından gram altında yeni bir rekorun kırıldığını belirtti. Ancak, daha sonra ons altın ve gram altında düşüşler gözlendi. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte başlayan bu hareketlilik, altın yatırımcıları için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ ARDINDAN GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı, beklentilerin üzerinde bir artışla yüzde 40 seviyesine çıkmasıyla piyasalarda etkili oldu. Gram altın, bu karar sonrasında yatay seyrederken, uzmanlar yeni rekorların gelebileceğini öngörüyor. Gram altın, 1851 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda doların gerilemesi, ons altının 2,000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden oldu. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının bu seviyeyi kıramadığını ve 1,960 - 2,030 dolar aralığında hareket ettiğini belirtiyor. Memiş, ons altında kısa vadeli bir düşüş beklentisi olduğunu ifade ediyor ve 1,930 doların destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte diğer ayrıntılar...





Gram altında ise İslam Memiş, serbest piyasadaki makas aralığına dikkat çekiyor. Gram altının 1.902 lira seviyelerini test ettiğini ve bu seviyelerin önemli olduğunu belirten Memiş, ons altının etkisiyle geri çekilme olabileceğini ve 1.857 lira destek seviyesinin takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, 1.960 doların altındaki ons altının, gram altın için alım fırsatı olabileceğini söylüyor.

Özetle, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve küresel gelişmeler gram altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. İslam Memiş, kısa vadeli düşüş beklentisi olsa da orta vadede yeni rekorların görülebileceğini ifade ediyor ve altın yatırımcılarını piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye çağırıyor.