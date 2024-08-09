Altın Fiyatlarında Yükseliş: 2 Milyon 646 Bin Lira

Altın Piyasasında Yeni Zirve

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya ulaştı. Altın fiyatları gün boyunca 2 milyon 635 bin liradan başlayarak en yüksek 2 milyon 655 bin liraya kadar yükseldi ve %0,7 artışla günü bu seviyede tamamladı.

Piyasa Verileri

Dün kapanışta, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin 900 lira seviyesindeydi. Bugünkü piyasa verileri ise şöyle sıralandı:

Önceki Kapanış: 2.627.900 TL

2.627.900 TL En Düşük: 2.635.000 TL

2.635.000 TL En Yüksek: 2.655.000 TL

2.655.000 TL Kapanış: 2.646.000 TL

2.646.000 TL Ağırlıklı Ortalama: 2.650.933,09 TL

2.650.933,09 TL Toplam İşlem Hacmi: 4.236.253.035,50 TL

4.236.253.035,50 TL Toplam İşlem Miktarı: 1.636,07 kg

1.636,07 kg Toplam İşlem Adedi: 40

İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve INT HRM Kıymetli Madenler yer aldı.

Gelişmeler piyasa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilmeye devam edilecek.